La voix de vos aïeux survivra grâce à l'IA d'Alexa

Dans le cadre de sa conférence re:Mars tenue à Las Vegas, le géant Amazon a dévoilé diverses fonctionnalités à venir pour l'assistant maison Alexa. Parmi celles-ci, il y en a une en particulier qui risque d'en déstabiliser plus d'un, puisque l'assistant vocal d'Amazon sera en mesure d'imiter les voix, et pourra donc conserver (et reproduire) la voix d'une personne décédée.