Deep Nostalgia : cette IA capable d'animer de vieux portraits fait sensation sur Internet

L’intelligence artificielle capable de faire se mouvoir les photos est licenciée par la firme D-ID et s'appuie sur la méthode du deep learning, ou apprentissage profond. « La technologie de reconstitution faciale de D-ID crée des séquences de films faciaux réalistes à partir de vidéos de conducteurs. Cette technologie fondée sur l'intelligence artificielle permet d'utiliser des vidéos de conducteurs pour contrôler et modifier les expressions et les mouvements du visage dans les images et les séquences vidéo » explique l’entreprise sur son site internet.