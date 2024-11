Une fonctionnalité de « suppression de la colère » a ainsi été développée, transformant une voix agressive en une voix plus aiguë, presque enfantine. Cette synthèse vocale par IA générative doit non seulement permettre d'améliorer les conditions de travail des employés, mais aussi de les aider à se montrer plus efficaces. Face à un client en colère, ils peuvent perdre leurs moyens et avoir du mal à saisir la requête ou la plainte du consommateur. Face à une personne artificiellement plus apaisée, ils pourront traiter leur demande avec une meilleure lucidité.

« Écouter les plaintes des clients toute la journée représente une énorme charge mentale. Cette mesure vise à protéger la santé émotionnelle des employés », précise Toshiyuki Nakatani, chef de la division informatique et conception. Il pourrait s'agir d'un moyen pour limiter le turnover, très présent en centre d'appel.

Il ajoute que Softbank compte « améliorer le système pour qu’il puisse fonctionner dans des environnements bruyants et avec plusieurs interlocuteurs » pour mieux s'adapter aux conditions réelles d'un centre d'appel.