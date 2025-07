Mark Zuckerberg s'est mis en tête de devenir le leader de l'IA générative. Depuis plusieurs semaines, il sillonne la Silicon Valley à la recherche des meilleurs talents, n'hésitant pas à débourser des centaines de millions de dollars pour les débaucher. « Je me concentre sur la construction de l'équipe la plus élite et la plus talentueuse de l'industrie », a-t-il récemment déclaré dans une publication sur Threads.