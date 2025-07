Froz1x

Ah non !

Il y en a marre de se faire acheter nos réussites par les USA !

Plus de 1 600 entreprises françaises ont été rachetées ou sont passées sous contrôle américain depuis 2014, pour un montant total supérieur à 130 milliards de dollars 137. Parmi ces acquisitions, plusieurs concernent de grands noms et fleurons industriels français, parfois considérés comme stratégiques ou emblématiques. Voici une liste non exhaustive des principales entreprises et réussites françaises ayant fait l’objet de rachats par les États-Unis ces dernières années :

Alstom Énergie (turbines pour le nucléaire, turbines Arabelle) : vendu à General Electric en 2014 pour environ 10,6 milliards de dollars. Il s’agit de l’une des plus grosses cessions industrielles françaises à un groupe américain, impliquant des activités cruciales pour la production électrique et la défense nationale123467.

(turbines pour le nucléaire, turbines Arabelle) : vendu à General Electric en 2014 pour environ 10,6 milliards de dollars. Il s’agit de l’une des plus grosses cessions industrielles françaises à un groupe américain, impliquant des activités cruciales pour la production électrique et la défense nationale123467. Technip (ingénierie pétrolière) : fusion avec FMC Technologies en 2017, donnant naissance au groupe TechnipFMC sous contrôle anglo-américain1237.

(ingénierie pétrolière) : fusion avec FMC Technologies en 2017, donnant naissance au groupe TechnipFMC sous contrôle anglo-américain1237. Doliprane (médicament commercialisé par Sanofi) : sa branche a été cédée à un fonds d’investissement américain (CD&R) en 20241237.

(médicament commercialisé par Sanofi) : sa branche a été cédée à un fonds d’investissement américain (CD&R) en 20241237. Latécoère (équipementier aéronautique) : racheté en 2019 à plus de 60% par le fonds américain Searchlight, ce qui a soulevé des inquiétudes sur la préservation d’un savoir-faire stratégique124.

(équipementier aéronautique) : racheté en 2019 à plus de 60% par le fonds américain Searchlight, ce qui a soulevé des inquiétudes sur la préservation d’un savoir-faire stratégique124. OMMIC (semi-conducteurs pour télécommunication et spatial) : fleuron passé sous contrôle américain4.

(semi-conducteurs pour télécommunication et spatial) : fleuron passé sous contrôle américain4. Exxelia (composants électroniques, notamment pour l’aviation et le Rafale) : racheté par le groupe américain Heico5.

(composants électroniques, notamment pour l’aviation et le Rafale) : racheté par le groupe américain Heico5. Proxinvest (agence de conseil financier) : a rejoint le groupe américain Glass Lewis5.

D’autres ventes notoires (parfois à des acteurs non américains, mais dans une dynamique similaire de perte de contrôle national) sont souvent citées dans le débat public (Pechiney, Arcelor, Alcatel, Lafarge, Chantiers de l’Atlantique), mais dans le cas strictement américain, ce sont les cas ci-dessus qui ressortent comme les plus emblématiques de la dernière décennie610.

Ce mouvement concerne aussi bien des entreprises stratégiques (énergie, numérique, aéronautique, pharmacie) que d’autres secteurs industriels de pointe. Chiffres à l’appui, plus de 1 570 entreprises françaises ont changé de pavillon au profit d’acquéreurs américains entre 2014 et 2024, un phénomène dénoncé à gauche comme à droite pour sa portée sur la souveraineté économique et industrielle137.

Source: Perplexity