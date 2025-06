Il faut dire qu'avec la situation politique actuelle, marquée par un éloignement des États-Unis de l'Europe, et d'une plus grande imprédictibilité des USA, une solution IA venant du Vieux Continent apparaît brusquement comme très intéressante. « De nombreuses entreprises européennes souhaitent réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs américains... Il y a une demande croissante pour une plus grande autonomie stratégique » avait ainsi commenté le mois dernier Arthur Mensch.

Et ça se sent. Alors que les revenus de Mistral AI n'étaient que de l'ordre de quelques dizaines de millions de dollars l'an dernier, ils devraient en 2025 être beaucoup plus importants. Car, toujours selon des sources du Financial Times, la start-up a récemment signé, ou est sur le point de signer, plusieurs contrats importants d'au moins 100 millions d'euros chaque, et d'une durée de trois à cinq ans.