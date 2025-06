Le principal atout de la famille Magistral réside dans sa capacité de chain-of-thought (chaîne de pensée). Concrètement, le modèle ne se contente pas de fournir une réponse finale, mais peut décomposer une tâche complexe en une série de sous-étapes logiques et les présenter à l'utilisateur. Cette transparence permet de vérifier la validité du raisonnement suivi par l'IA, une fonctionnalité cruciale pour identifier et corriger les erreurs potentielles avant qu'elles ne deviennent problématiques. Chaque conclusion peut ainsi être retracée à travers ses étapes logiques, fournissant une piste d'audit indispensable dans de nombreux secteurs.

Fidèle à sa stratégie qui l'a déjà vu proposer des alternatives aux géants technologiques avec des modèles plus compacts, Mistral lance Magistral en deux versions. La première, Magistral Small, est un modèle open source de 24 milliards de paramètres, disponible sous licence Apache 2.0, qui permet à quiconque de l'utiliser ou de le modifier librement. La seconde, Magistral Medium, est une version propriétaire plus puissante, accessible via les services cloud de l'entreprise et destinée aux applications commerciales exigeant des capacités de raisonnement avancées.