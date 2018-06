Adobe a développé une IA capable de reconnaître les images retouchées

Comment fonctionne l'intelligence artificielle ?

La combinaison de deux images en une ;

Le clonage ou le déplacement d'un élément de l'image ;

La suppression d'un élément de l'image

Une technologie qui pourrait aider le web dans sa globalité

Modifié le 26/06/2018 à 16h12

De nos jours, la manipulation de l'information par le biais deet d'images retouchées est l'un des plus grands fléaux d'internet. Pour prévenir ces pratiques malicieuses, Vlad Morariu, chercheur chez Adobe, et des chercheurs de l'Université du Maryland ont développé une intelligence artificielle capable de reconnaître les images retouchées par logiciel.affirment les chercheurs à ce sujet dans leur étude Pour détecter si une image a été retouchée ou non à l'aide d'un logiciel, l'intelligence artificielle exploite des éléments invisibles a l'oeil nu sur une image. Lorsqu'une image est retouchée, les fonctionnalités utilisées pour arriver à l'image finale marquent celle-ci de nombreuses traces pratiquement impossibles à détecter sans s'aider d'outils informatiques.Pour trouver ces traces, l'intelligence artificielle doit elle-même retoucher l'image qui lui a été soumise, afin de détecter les artefacts résiduels témoins du passage d'un logiciel de retouche.Selon Vlad Morariu, ces artefacts peuvent être de nombreuses natures : il peut s'agir de motifs de bruits différents à l'échelle du pixel, des zones délibérément lissées ou encore de certains bords fortement contrastés d'éléments graphiques composant l'image.Par le biais de cette méthode, l'I.A est capable de reconnaître trois types de retouches :Les chercheurs indiquent que cette intelligence artificielle pourrait être encore perfectionnée en lui apprenant à reconnaître beaucoup plus d'artefacts résiduels laissés par les logiciels de retouche.Il n'est pas impossible d'imaginer qu'une telle technologie pourrait un jour se retrouver intégrée dans les navigateurs internet ou encore les réseaux sociaux, qui sont les cibles privilégiées des tentatives de manipulations par le biais deet d'images retouchées.Pour Adobe, bien que cette intelligence artificielle ne soit pas encore infaillible, elle reste malgré tout un outil pour gérer «» sur internet.