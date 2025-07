Actuellement en cours de test sur l'app Google en version Android et iOS, la nouvelle fonctionnalité crée des mini-synthèses à partir de différents articles. Au lieu d'afficher un logo et le nom de la source, on trouve désormais un agrégat de plusieurs petites icônes de sites : en cliquant dessus, il est possible de voir tous les articles utilisés pour le résumé. L'image de couverture provient, quant à elle, du premier article de la liste.