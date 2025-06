Ceux qui souhaitent tester cette fonction peuvent cliquer sur une icône en forme d'étoile visible sur la droite de la section « À la Une » et indiquer leurs médias d'information favoris (les blogs personnels et flux sociaux ne sont, pour l'instant, pas pris en compte). Ils peuvent, par la suite, accéder aux articles les plus récents de leurs sources préférées dans une section dédiée. Ces résultats ne devraient, en revanche, pas être proposés en premier place dans les articles « À la Une ».