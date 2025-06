Si on utilisait auparavant les moteurs de recherche traditionnels pour trouver des réponses, les usages sont désormais en train de changer. De plus en plus de personnes se tournent vers les chatbots IA et cela va avoir d'importantes conséquentes, comme l'explique Aodhan Cullen, PDG de Statcounter : « Face à la croissance exponentielle de l'utilisation des chatbots IA, il est crucial pour les propriétaires de sites web et les spécialistes marketing de savoir quels chatbots génèrent le plus de références. Nous entrons déjà dans une nouvelle ère, passant du SEO (Search Engine Optimization) à l'optimisation générative des moteurs de recherche (GEO). »