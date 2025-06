Pendant près de deux décennies, quand vous étiez une entreprise et cherchiez à faire votre trou sur le web, il était nécessaire de « travailler son SEO », notamment par rapport au monstre des moteurs de recherche : Google. Aujourd'hui, il semble aussi de plus en plus vital de devoir apparaître en bonne place dans les réponses à une requête produites par ChatGPT, Claude ou Gemini.

Et c'est pour cette tâche qu'Adobe a lancé son outil dit « LLM Optimizer ». Comme l'indique son nom, cet instrument sert à optimiser du contenu dans l'écosystème des modèles de langage.