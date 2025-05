yomiel

Le trafic ne baisse pas à cause des bots qui alimentent les LM et autres agents conversationnels, justement.

On mettrait un pare feu contre les bots genre un challenge managé de CloudFlare, et le trafic chuterait de 90%.

La chute de nouvelles questions sur StackOverflow ces 2 dernières années m’inquiète un peu plus. Cela ne m’étonne même plus que les bases de connaissances soient cachées derrière un serveur Discord.