Un vrai problème pour la pérennité de l'encyclopédie à long terme, comme elle l'indique dans sa dernière note de blog. « Notre infrastructure est conçue pour supporter des pics soudains de trafic d'origine humaine lors d'événements très intéressants, mais le volume de trafic généré par les bots de récolte est sans précédent et présente des risques et des coûts croissants » a-t-il ainsi été indiqué.

Le problème est d'autant plus important que les bots ont beaucoup plus tendance à effectuer des requêtes pour des pages peu recherchées que les humains, un type de requête « plus susceptible d'être transmis au centre de données principal, ce qui est beaucoup plus coûteux en termes de consommation de nos ressources. » En fait, 65% du trafic nécessitant le plus de ressources a pour origine ces fameux bots IA ! Un véritable casse-tête pour Wikimedia, qui travaille actuellement à des contre-mesures.