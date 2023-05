Wikipedia : vous la prendrez avec ou sans IA, votre encyclopédie ?

L'encyclopédie est-elle prête à prendre le risque de générer plus de contenus en réduisant la qualité de ces derniers, au sein desquels divers éléments et informations non vérifiés pourraient se glisser ? « Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à l'utiliser comme première ébauche, mais chaque point doit être vérifié », argumente Amy Bruckman, professeur du Georgia Institute of Technology.