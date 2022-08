Une IA de Meta (Facebook) va "fact-checker"... Wikipédia

Pourtant, le site lui-même met en garde les lecteurs. En effet, son objectif premier reste de rendre le savoir accessible gratuitement au plus grand nombre, ce que permet son mode de gestion et d'édition collaborative. Le revers de cette médaille est que des erreurs, intentionnelles ou non, peuvent se glisser dans les articles. Dans la page anglaise concernant sa propre fiabilité, Wikipédia précise : « L'encyclopédie en ligne ne se considère pas comme une source de confiance et décourage ses visiteurs de l'utiliser dans un but académique ou de recherche ».