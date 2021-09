La Wikimedia Foundation organise une compétition pour améliorer le légendage des images Wikipédia

Moins de la moitié des images des pages anglophones de Wikipédia possèdent une légende, et elles ne sont que 10% à disposer d’une description alternative (alt-text). Pour les autres langues, ces chiffres sont encore plus bas, voire quasi-inexistants pour certains dialectes peu répandus. Pour la Wikimedia Foundation, ce problème rend l'encyclopédie moins accessible et inclusive pour ses utilisateurs.