Wikimédia veut faire payer les GAFA pour des revenus plus stables

Lane Becker, Directrice de la fondation, affirme : « C'est la première fois que la fondation reconnaît officiellement que des utilisateurs commerciaux utilisent notre service ».

Elle ajoute que ces multinationales disposent d'équipes en interne spécifiquement chargées de traiter les données de l'encyclopédie. De son côté, Wikimédia ne se contente que d'indiquer les changements de manière bimensuelle, mais il revenait à chacune de ces sociétés d'importer ces nouvelles données au sein de leurs services.

Cependant, les outils gratuitement disponibles n'étaient pas spécifiquement pensés pour les usages de chacune de ces sociétés. La fondation y perçoit donc une manière de commercialiser des solutions adaptées pour faciliter la migration de ces données.

Les outils gratuits resteront cependant disponibles auprès des utilisateurs et des entreprises, mais la fondation estime que les plus grandes multinationales seront prêtes à mettre le prix pour améliorer plus rapidement la qualité leurs services.

La fondation a un budget de 100 millions de dollars. Interrogé par nos soins en janvier dernier, Rémy Gerbet, Coordinateur opérationnel de Wikimédia France, expliquait que la division française avait pour sa part besoin de 1,2 million de dollars « pour soutenir les bénévoles qui améliorent l’encyclopédie, nouer des partenariats avec des institutions culturelles ou bien former les élèves aux bons usages de Wikipédia grâce à des actions comme le Wikiconcours lycéen ».