Wikipedia : un nouveau code de conduite pour une communauté de contributeurs « diversifiée, inclusive et accessible »

Ce nouveau code de conduite, le Universal Code of Conduct, cherche à

poser des standards de discussion pour éviter les débordements à

tous les « Wikimedians », d'où qu'ils viennent et sur tous les sujets abordés sur le site. « Nous croyons que nos communautés de contributeurs doivent être aussi diversifiées, inclusives et accessibles que possible. Nous voulons que ces communautés soient des environnements positifs, sûrs et sains pour quiconque les rejoint ou veut les rejoindre », est-il écrit en guide d'introduction.