Un adolescent "trolle" Wikipédia en écrivant 27 000 articles... dans une langue qu'il ne connaît pas

Mais le problème, ici, plus que le fait d'avoir écrit des milliers d'articles, c'est la façon dont ils l'ont été qui pose problème. À l'origine, on retrouve donc ce jeune Américain, aujourd'hui de 19 ans. Et ce dernier possède la particularité de… ne pas parler un mot de scots. C'est sans doute grâce à un traducteur en ligne qu'il a pu rédiger de nombreux articles dans cette langue germanique de l'ouest de l'Écosse. Sauf que le traducteur a conduit le contributeur à faire un nombre incalculable de fautes grammaticales et d'orthographe des contenus, donnant lieu à des articles mal traduits.