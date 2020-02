Une IA mise au point par le MIT est capable de mettre à jour des pages Wikipédia obsolètes

Lire aussi :

Une intelligence artificielle comme assistant

Un outil aussi utilisable dans le fact-checking

Il y a quelques jours, Wikimédia France fêtait ses 15 ans . Une occasion de mettre en lumière les progrès gigantesques de Wikipédia en France : 460 000 pages vues toutes les heures, 30 millions de visiteurs uniques chaque mois. À l'échelle mondiale, ce sont 52 millions d'articles rédigés dans plus de 309 langues. Une immense source d'informations pour un grand nombre d'internautes, qui a besoin d'être constamment actualisée.Avec plus de 25 000 articles créés quotidiennement sur les différentes versions du site, il est compliqué de modérer l'ensemble de ces données et informations. Les chercheurs du(MIT) ont donc décidé d'apporter un coup de pouce à Wikipédia. Le projet était de mettre automatiquement à jour certains textes périmés. Pour y arriver, ils ont exploité le, afin d'éditer des phrases jugées obsolètes.L'avantage précieux de ce dispositif réside dans le fait qu'il permet de garder le «» de l'article premier. Ainsi, le style du texte et des paragraphes n'est pas décousu et semble être celui d'un rédacteur classique. L'apprentissage automatique se montre également capable de faire la différence entre une phrase d'article Wikipédia et une notification émise par un utilisateur.Ce système s'appuie tout de même sur une contribution humaine. Concrètement, un rédacteur n'a qu'à fournir des informations, sans les mettre en forme dans des phrases structurées. L'intelligence artificielle s'occupe de la rédaction en gardant le style et la grammaire du texte original, ce qui représente un gain de temps conséquent.Le, également appelé vérification des faits, a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont devenues un sujet majeur. Les responsables de cette nouvelle intelligence artificielle ont expliqué qu'elle pourrait servir, à terme, à entraîner des modèles pour combattre lesEn ce qui concerne Wikipédia, les chercheurs du MIT estiment qu'il sera prochainement possible de se passer de l'humain. Leur IA se montrerait en effet bientôt capable de collecter et décrypter des informations de son propre chef, avant de les exploiter pour actualiser un article. Cela représenterait une mutation du principe de la plateforme, qui se fonde pour l'heure sur une politique communautaire...Cependant nous en sommes encore loin : le projet du MIT en est toujours à ses balbutiements. Certaines personnes ont tout de même pu évaluer l'IA, lui donnant une note moyenne de 4/5 en ce qui concerne les «» et de 3,85/5 pour sa gestion de la grammaire.