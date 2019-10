Le MIT veut utiliser le machine learning pour traquer les cybercriminels

© Pixabay

Une attaque pour petits et grands

Gérer les faux positifs

Source : MIT

Les scientifiques doivent désormais faire face à une grande proportion de faux positifs, qu'ils cherchent à réduire.Le piratage d'adresses IP est en pleine expansion. D'après cette publication du MANRS , les incidents de routage ont affecté plus de 10% des ensembles de réseaux informatiques en 2017. Cela représente près de 14 000 pannes ou attaques de pirates.Ces piratages peuvent avoir des objectifs très différents, allant du simple spam au vol de Bitcoin, en passant par l'installation de. Si beaucoup d'attaques ciblent des particuliers, les grandes entreprises ne sont pas épargnées. Amazon a subi une attaque de ce type en avril 2018 : des pirates ont pris le contrôle d'une grande partie de ses services Cloud, volant pour 150 000 dollars de cryptomonnaie. En novembre 2018, Google a temporairement perdu le contrôle de plusieurs millions d'adresses IP, empêchant l'utilisation d'une partie de ses services. Une société de télécommunication chinoise avait alors été accusée d'avoir utilisé cette technique pour obtenir des informations sur les pays occidentaux.Le MIT et le centre d'analyses appliquées aux données Internet (CAIDA) se sont appuyés sur les points communs de ceux qu'ils appellent des «». Ils ont utilisé ces points communs pour entraîner une intelligence artificielle, qui est ainsi parvenue à identifier 800 réseaux douteux. Les chercheurs se sont rendus compte que certains d'entre eux réalisaient des piratages d'adresses IP depuis des années.Cecilia Testart, étudiante au MIT, a déclaré : «».L'un des prochains objectifs concernera les faux positifs. Cecilia Testart explique que ce qui ressemble à une attaque IP peut parfois n'être qu'une erreur humaine. Pour le moment, l'équipe continue d'intervenir elle-même pour identifier ces faux positifs, qui représenteraient 20% des alertes générées par l'intelligence artificielle. L'étudiante espère que l'IA pourra bientôt fonctionner avec une assistance humaine minimale : dans un monde reposant de plus en plus sur Internet, elle craint que les piratages d'IP n'aient des conséquences de plus en plus graves.