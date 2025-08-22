Google annonce, via son blog dédié aux nouveautés apportés à Workspace, la compatibilité de Gemini Live avec trois applications phares : Google Calendar, Tasks et Keep. L’assistant peut désormais répondre à des questions telles que « quels sont mes rendez-vous de la semaine ? » ou « à quelle heure est ma réunion de mardi ? ». Il est aussi capable d’ajouter, modifier ou supprimer des entrées dans le calendrier et la liste de tâches.

L’intégration s’étend également à Google Keep, avec la possibilité de consulter des notes existantes, d’en créer de nouvelles à partir d’une conversation, ou de générer des listes sur demande. L’assistant peut par exemple transformer une photo d’invitation en événement Calendar, ou scanner un texte manuscrit pour l’enregistrer dans Keep.

Google insiste sur la simplicité d’usage : aucune activation manuelle n’est nécessaire. Pour les comptes Workspace, l’option est disponible par défaut dès lors que l’accès à l’application Gemini est activé et que les extensions Workspace sont autorisées. Les administrateurs n’ont donc pas la possibilité de désactiver ce module.