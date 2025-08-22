Google enrichit Gemini Live d’une nouvelle intégration aux services de productivité de Workspace. Les utilisateurs peuvent désormais consulter, créer et modifier des événements, tâches et notes directement depuis une conversation interactive avec l’assistant.
- Gemini Live intègre Calendar, Tasks et Keep : consulter, créer et modifier événements, tâches et notes depuis une conversation interactive.
- L’assistant vocal contextuel permet interruptions, partage d’écran et transformation d’images en rendez‑vous ou notes.
- Pour les comptes Workspace, l’option est activée par défaut si Gemini est autorisé, sans possibilité d’être désactivée par les admins.
Lancé l’an dernier, Gemini Live a été conçue comme une version plus naturelle et contextuelle du chatbot de Google. Elle permet des échanges vocaux avec l'intelligence artificielle, où l’utilisateur peut interrompre la réponse de l’IA, partager son écran ou sa caméra, et fournir des images ou des vidéos comme support de dialogue. Après un déploiement progressif sur Android et iOS, puis sur différents forfaits Workspace, l’outil s'intègre un peu plus encore dans l'écosystème Google : il devient un centre de pilotage pour la gestion des agendas, des rappels et des notes personnelles.
Gemini Live peut vous donner vos rendez-vous de la semaine ou consulter vos notes
Google annonce, via son blog dédié aux nouveautés apportés à Workspace, la compatibilité de Gemini Live avec trois applications phares : Google Calendar, Tasks et Keep. L’assistant peut désormais répondre à des questions telles que « quels sont mes rendez-vous de la semaine ? » ou « à quelle heure est ma réunion de mardi ? ». Il est aussi capable d’ajouter, modifier ou supprimer des entrées dans le calendrier et la liste de tâches.
L’intégration s’étend également à Google Keep, avec la possibilité de consulter des notes existantes, d’en créer de nouvelles à partir d’une conversation, ou de générer des listes sur demande. L’assistant peut par exemple transformer une photo d’invitation en événement Calendar, ou scanner un texte manuscrit pour l’enregistrer dans Keep.
Google insiste sur la simplicité d’usage : aucune activation manuelle n’est nécessaire. Pour les comptes Workspace, l’option est disponible par défaut dès lors que l’accès à l’application Gemini est activé et que les extensions Workspace sont autorisées. Les administrateurs n’ont donc pas la possibilité de désactiver ce module.
Une IA intégrée à l'ensemble des services Google pour des réponses plus précises et pertinentes, même au travail
L’évolution de Gemini Live reflète la volonté de Google de dépasser le modèle traditionnel des assistants vocaux. Contrairement à Google Assistant, qui reposait sur des commandes figées, Gemini Live mise sur des interactions plus libres, capables de comprendre le contexte et d’interpréter des demandes complexes. Gemini va d'ailleurs très prochainement arriver sur les enceintes connectées avec Gemini for Home, et remplacer Google Assistant pour le contrôle des objets intelligents dans la maison.
Gemini est déjà présent dans la plupart des services Google, notamment Gmail pour proposer des résumés de mails, des suggestions de réponses ou pour l'aide à la rédaction. Avec cette intégration de Gemini Live, Google va un cran plus loin pour faire de son IA un assistant complet à la productivité, et concurrencer Copilot de Microsoft, pleinement intégré à la suite Office.
Si vous utilisez les outils Google pour le travail, l'arrivée de Gemini Live permet dans le même temps de vous verrouiller un peu plus dans l'écosystème, avec un assistant qui connait déjà toutes vos données et peut vous apporter une aide personnalisée dans vos tâches. Pourquoi changer de crèmerie quand un outil est déjà prêt à l'emploi ?
Comme souvent avec Google, le déploiement prendra quelques semaines, donc vous devrez attendre encore un peu pour le voir apparaitre sur votre compte.