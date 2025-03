La fonctionnalité est, pour l'heure, réservée aux utilisateurs disposant d'un abonnement Business Standard et Plus, Entreprise Standard et Plus, Google One IA Premium. Elle est également disponible pour les clients possédant les modules complémentaires Gemini Education, Gemini Education Premium, Gemini Business ou Gemini Enterprise. Son déploiement est en cours et devrait prendre jusqu'à 2 semaines pour être effectif.