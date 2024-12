Comme l'a indiqué le géant du Web dans son annonce, les nouveaux templates incluent plusieurs options phares du traitement de texte : « Les onglets de document permettent d'organiser vos documents, les puces d'espace réservé facilitent l'ajout de données pour vous et vos collaborateurs, et les blocs de construction, les mises en page et les styles prédéfinis confèrent à votre document un aspect et une sensation de qualité supérieure. »