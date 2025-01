Cela fait quelques mois déjà que Gemini file le parfait amour avec Google Workspace. Le moteur de recherche a rapidement mis au point un add-on à intégrer à ses différents outils en ligne, comme Gmail, Google Agenda ou Google Meet. Ce dernier est mis à disposition des clients Business and Enterprise, des sociétés qui peuvent ainsi faciliter leurs tâches quotidiennes, et notamment les plus rébarbatives, à grands coups d'intelligence artificielle.

Cet add-on était proposé pour la modique somme de 20 dollars, et n'était pas imposé aux structures qui avaient le choix de continuer à utiliser les logiciels de la suite Workspace comme auparavant. Seulement, l'intelligence artificielle est un sujet hautement stratégique, autant pour Google pour les entreprises qui l'utilisent régulièrement, et la société de Mountain View a décidé aujourd'hui de passer la seconde et d'intégrer par défaut les outils IA dans sa suite bureautique.