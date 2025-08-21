Le coach puise dans Health Connect pour élargir le spectre des données exploitées : poids, variabilité de la fréquence cardiaque ou taux de glucose complètent les métriques classiques. Les modèles de machine learning voient ainsi leurs prédictions affinées, notamment pour la détection des phases de sommeil. Cette approche se veut transparente : les recommandations reposent sur des études cliniques partenariales et sur la validation de coachs certifiés. Google espère ainsi gagner la confiance d’utilisateurs toujours plus exigeants quant à la fiabilité des conseils santé.