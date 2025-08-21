Google fusionne son intelligence artificielle Gemini avec l’écosystème Fitbit pour proposer un coach santé personnalisé. Ce service, réservé pour l’instant aux abonnés Premium américains, promet un accompagnement en temps réel et fondé sur les données biométriques de chaque utilisateur.
- Google intègre son IA Gemini à l’écosystème Fitbit, proposant un coach santé personnalisé pour abonnés Premium aux États-Unis.
- Le bouton « Ask Coach » génère un programme hebdomadaire ajusté quotidiennement selon sommeil, activité et récupération.
- Le coach exploite Health Connect (poids, VFC, glucose) et s’appuie sur études cliniques et coachs certifiés.
Depuis le rachat de Fitbit, Google avançait à pas mesurés dans le domaine du bien-être connecté. L’entreprise amorce désormais une nouvelle phase : un coach virtuel qui interprète activités physiques, sommeil et stress pour formuler des recommandations sur-mesure. Cette évolution illustre la volonté de Mountain View de faire de la montre connectée un compagnon de santé complet.
Un entraîneur virtuel disponible 24h/24
Le bouton « Ask Coach » apparaît désormais partout dans l’application Fitbit. En quelques échanges, l’utilisateur révèle ses objectifs et contraintes matérielles. L’intelligence artificielle élabore alors un programme hebdomadaire détaillé. L’algorithme ajuste ensuite ses conseils chaque matin : une mauvaise nuit ? La séance se transformera en étirements doux. Un score de récupération élevé ? Place à l’entraînement fractionné. Cette plasticité marque la différence avec les plans d’entraînement figés jusqu’ici proposés par les plateformes concurrentes comme Fitness+ chez Apple.
Le coach puise dans Health Connect pour élargir le spectre des données exploitées : poids, variabilité de la fréquence cardiaque ou taux de glucose complètent les métriques classiques. Les modèles de machine learning voient ainsi leurs prédictions affinées, notamment pour la détection des phases de sommeil. Cette approche se veut transparente : les recommandations reposent sur des études cliniques partenariales et sur la validation de coachs certifiés. Google espère ainsi gagner la confiance d’utilisateurs toujours plus exigeants quant à la fiabilité des conseils santé.
Le lancement est attendu pour l'automne 2025, avec un passage par la case bêta aux États-Unis avant le lancement officiel qui, lui, n'a pas été précisé.
