Pour les réfractaires à la fusion, une option subsiste : « télécharger ou supprimer vos données à tout moment jusqu'à » la nouvelle date butoir. Google maintient toutefois sa politique pour les nouveaux appareils Fitbit et la Pixel Watch 2, qui nécessitent déjà un compte Google pour leur activation.

Google semble jouer la carte de l'unification en vantant un accès simplifié et centralisé aux données de santé via son Centre de confidentialité. Même si l'entreprise ne s'est pas prononcée à ce sujet, cette prolongation cache peut-être un autre constat : intégrer une communauté si large et fidèle requiert davantage de temps et de précautions que prévu.