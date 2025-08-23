L’un des premiers constats soulevés par l'APA concerne un défaut de conception systémique : les IA actuellement utilisées par les adolescents n’ont, en réalité, jamais été pensées pour eux. «Trop souvent, on développe des technologies centrées sur les adultes, en espérant une adoption massive, puis on essaie de les adapter a posteriori aux adolescents », écrivent les auteurs du rapport. Concevoir des outils pour les adultes, puis observer, avec surprise, qu'ils ne sont pas adaptés aux adolescents ? Là est toute l'ironie de la situation actuelle, car aucun chatbot présent sur le marché n'a été développé en se demandant, au préalable, comment il allait interagir avec leur psyché.

ChatGPT, Gemini, Replika ou Character AI ne tiennent compte ni du stade de développement émotionnel des adolescents, ni de leurs vulnérabilités particulières face à des contenus sensibles, à l’illusion relationnelle ou aux biais d’autorité. Une grave absence d'anticipation de la part des géants de l'IA, qui donnent donc la lourde tâche aux parents de protéger leur progéniture des dérives potentielles de ces technologies… sans pour autant leur en donner les moyens.

Quel que soit le modèle d'IA, il peut produire du contenu inadapté aux mineurs, voire préjudiciable. Le rapport de Common Sense Media parle même de « contenus à caractère sexuel et de stéréotypes offensifs » ou de « conseils dangereux » pouvant émaner des réponses de certains modèles.

Autre risque pointé du doigt : que les jeunes trouvent en ces technologies une forme de substitution affective. D'après les chiffres du rapport, près de 19 % des adolescents interrogés ont déclaré passer autant, voire plus de temps avec leur chatbot qu’avec leurs amis réels. Ce chiffre est amené de plus à croître, préviennent les auteurs, à mesure que les interfaces conversationnelles deviendront plus engageantes.

Aucun outil technologique n'est neutre, et les chatbots sont conçus pour retenir l’utilisateur le plus longtemps possible, en maximisant l’illusion d’écoute, de soutien ou d’intimité. Là encore, aucun garde-fou n’a été prévu pour limiter cette dérive pourtant prévisible, notamment chez des adolescents en situation de fragilité sociale ou affective.

Finalement, nous revenons toujours à cette même conclusion : les fonctionnalités de l'IA en elles-mêmes ne sont pas le problème. En revanche, l'absence de cadre éthique ou éducatif autour de leur usage manque cruellement. On laisse des jeunes explorer, seuls, des espaces conversationnels qui imitent le lien humain… sans leur avoir appris à les reconnaître pour ce qu’ils sont : de simples simulateurs.

Pour les plus isolés d'entre eux, disposer d'un compagnon virtuel qui les « soutient » et passe son temps à les valider n'a rien de positif. Ne pas se confronter à l'altérité peut renforcer leur repli social et revient à compliquer les interactions humaines en les rendant plus difficiles à appréhender.

Pour les auteurs, il n'y a pas mille solutions à explorer : il est absolument nécessaire que ces systèmes soient développés de manière sécurisée et que les entreprises qui en font la promotion prennent leurs responsabilités. Contrôle parental, rappels sur les limites fonctionnelles d'un chatbot, filtrage des contenus problématiques et encadrement du temps d'utilisation.