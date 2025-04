Sur les 108 scénarios examinés, cinq décrivaient des actes sexuels avec des enfants fictifs, certains décrits comme ayant entre 7 et 12 ans. Ces dialogues provenaient de différents modèles d'IA – Midnight-Rose-70B, magnum-72b et L3.3-Nevoria-R1-70b – ce qui laisse penser qu'il s'agit de projets séparés qui partagent un but similaire.

Le scénario le plus actif comptait 150 messages durant la période d'observation d'une journée. Les instructions données au système, parfois très détaillées, décrivent les personnages, leur physique et leurs préférences sexuelles. Une certaine « Neva » apparaît comme « une jeune femme de 21 ans vivant dans une chambre universitaire avec trois autres femmes, timide et souvent triste ».

« Les LLM créent en masse des fantasmes d'abus sexuels sur mineurs et en simplifient l'accès », note Greg Pollock dans son rapport. « Aucune règle claire n'encadre ces pratiques, et un grand écart existe entre l'usage réel très répandu de cette technologie et les objectifs des futures réglementations », déplore-t-il.

Claire Boine, chercheuse à l'université Washington, rappelle que « des millions de personnes, adultes comme adolescents, dialoguent avec des applications d'intelligence artificielle ». Elle précise que « l'attachement émotionnel aux compagnons IA augmente le risque de partager des informations personnelles et intimes ».

L'industrie de l'IA produit actuellement des centaines de milliers de « personnages » conversationnels sur diverses plateformes. Certains sites promettent des discussions « sans censure ». Adam Dodge, fondateur d'Endtab, s'inquiète : « Ces technologies inaugurent une nouvelle ère de pornographie en ligne, avec tous les problèmes sociaux que cela implique ». Il observe que « les consommateurs passifs deviennent des participants actifs qui contrôlent comme jamais les corps et images numériques ».

Ces contenus compliquent le travail des associations de protection de l'enfance partout dans le monde. Au Royaume-Uni, une organisation de lutte contre les abus sexuels demande de nouvelles lois contre les robots conversationnels qui « imitent le crime de communication sexuelle avec un enfant ».

Les responsables informatiques doivent maintenant surveiller les risques liés aux modèles d'IA mal configurés. Les experts conseillent de toujours désactiver la fonction « /slots » lors de l'installation de serveurs llama.cpp.