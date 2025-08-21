Gemini for Home s’appuie sur les modèles d’intelligence artificielle de Google pour dépasser la logique des commandes figées. L’assistant pourra répondre à des demandes nuancées, comme « éteins toutes les lumières sauf dans ma chambre » ou « joue la chanson du film de l’été sur les voitures de course ». L’idée derrière Gemini for Home est de simplifier l'utilisation des objets connectés, dépasser le simple statut de télécommande vocale pour devenir un vrai assistant du quotidien, à l'aise dans toutes les situations et comprenant le contexte de chaque demande.

L’IA doit aussi faciliter l’organisation de toute la famille. Créer une liste de courses complète à partir d’une recette, ajouter un événement dans le calendrier ou lancer un minuteur spécifique à un plat deviendra plus fluide. Chaque membre du foyer pourra l’utiliser avec ses propres préférences, et même les invités bénéficieront d’une expérience adaptée s'ils veulent participer à la vie de la maison durant leur visite.

L’assistant promet en outre un meilleur accès à l’information, en fournissant des réponses personnalisées sur un grand nombre de sujets. Des conseils pratiques pour le jardinage aux recommandations de voyage, Gemini veut s’imposer comme un interlocuteur capable d’apporter un niveau de détail supérieur à Google Assistant.