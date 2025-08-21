Google annonce l’arrivée de Gemini for Home, un assistant vocal entièrement repensé pour ses enceintes et écrans connectés. Propulsé par l’IA Gemini, il doit offrir des interactions plus naturelles et gérer des tâches complexes au quotidien.
- Google remplace progressivement Google Assistant par Gemini for Home, un assistant vocal repensé pour enceintes et écrans, propulsé par les modèles LLM de Gemini.
- L’IA permet des commandes naturelles et contextuelles (ex.: « éteins toutes les lumières sauf dans ma chambre ») et gère tâches familiales comme listes, calendriers et préférences individuelles.
- Gemini Live apporte des dialogues continus sans répéter « Hey Google », aide en cuisine, dépannage et créations, lancement prévu aux États-Unis en octobre.
Depuis près de dix ans, Google Assistant accompagne les utilisateurs dans leur maison connectée, en rendant accessibles des fonctions simples comme l’allumage des lumières, la lecture de musique ou la création de rappels. Mais l’expérience est restée limitée, et Amazon a pris une longueur d’avance avec Alexa Plus, déjà enrichi par l’IA générative. Pour rattraper ce retard, Google annonce l'arrivée de Gemini for Home, une refonte en profondeur de son assistant. Toujours invoqué par le traditionnel « Hey Google », il promet des échanges plus souples et une meilleure compréhension des requêtes complexes grâce au modèle LLM.
Des commandes plus naturelles qui multiplient les possibilités grâce à l'IA Gemini
Gemini for Home s’appuie sur les modèles d’intelligence artificielle de Google pour dépasser la logique des commandes figées. L’assistant pourra répondre à des demandes nuancées, comme « éteins toutes les lumières sauf dans ma chambre » ou « joue la chanson du film de l’été sur les voitures de course ». L’idée derrière Gemini for Home est de simplifier l'utilisation des objets connectés, dépasser le simple statut de télécommande vocale pour devenir un vrai assistant du quotidien, à l'aise dans toutes les situations et comprenant le contexte de chaque demande.
L’IA doit aussi faciliter l’organisation de toute la famille. Créer une liste de courses complète à partir d’une recette, ajouter un événement dans le calendrier ou lancer un minuteur spécifique à un plat deviendra plus fluide. Chaque membre du foyer pourra l’utiliser avec ses propres préférences, et même les invités bénéficieront d’une expérience adaptée s'ils veulent participer à la vie de la maison durant leur visite.
L’assistant promet en outre un meilleur accès à l’information, en fournissant des réponses personnalisées sur un grand nombre de sujets. Des conseils pratiques pour le jardinage aux recommandations de voyage, Gemini veut s’imposer comme un interlocuteur capable d’apporter un niveau de détail supérieur à Google Assistant.
Gemini Live arrive aussi pour discuter avec les habitants de la maison
Autre nouveauté clé : Gemini Live arrive dans l’univers domotique. Cette fonction permet d’engager un véritable dialogue, sans répéter « Hey Google » à chaque question. L’utilisateur peut interrompre, corriger ou affiner la réponse en cours, rendant la conversation plus naturelle.
Gemini Live doit ainsi accompagner des situations complexes, comme la cuisine : proposer plusieurs recettes selon les ingrédients disponibles dans le frigo, donner des conseils au fil de la préparation et ajuster les recommandations en temps réel. Il pourra aussi aider à résoudre des problèmes techniques à la maison, par exemple en guidant étape par étape pour dépanner un appareil.
Enfin, Gemini Live se présente comme un partenaire créatif. L’assistant pourra inventer des histoires personnalisées pour enfants, aider à préparer un projet ou proposer des idées originales, en combinant la recherche et la génération de contenu.
Gemini for Home devrait arriver aux États-Unis durant le mois d'octobre, avec un déploiement limité dans un premier temps. On ne sait pas encore si Gemini Live sera inclus pour tous les utilisateurs, ou disponible à travers l'un des abonnements proposés par la marque.
Aussi, Google pourrait nous donner rendez-vous dans quelques semaines pour la présentation de nouveaux appareils Google Nest. On a ainsi pu apercevoir lors de l'événement Made by Google 2025 une enceinte au design inédit qui pourrait être la nouvelle génération d'enceintes connectées du groupe américain.