La recherche sémantique permet désormais de retrouver un document sans en connaître le nom exact, les utilisateurs pouvant simplement décrire ce qu’ils cherchent. Dans un billet de blog publié ce mercredi 20 août, Microsoft cite plusieurs exemples : « Vous pouvez trouver des images en saisissant « trouver des images de ponts au coucher du soleil sur mon PC », trouver des CV avec des termes similaires comme « trouver mon CV » ou décrire le contenu du fichier recherché en utilisant « trouver le fichier contenant la recette de tostadas au poulet ».

Afin de respecter les préférences de chacun, la firme américaine précise que les permissions peuvent être ajustées dans les Paramètres d'autorisation, donnant la possibilité de limiter l’accès de Copilot aux fichiers. Ces nouveaux outils restent toutefois réservés aux ordinateurs équipés de la mention Copilot+ PC.