Microsoft déploie une nouvelle version de Copilot pour Windows qui intègre une recherche sémantique de fichiers en langage naturel sur les PC Copilot+. Cette mise à jour s'accompagne également d'une page d'accueil repensée pour faciliter l'interaction avec les documents et applications récents.
- Microsoft lance la version 1.25082.132.0 de Copilot pour Windows, ciblant d’abord les Windows Insiders.
- Les PC Copilot+ bénéficient d’une recherche sémantique de fichiers en langage naturel : décrivez ce que vous cherchez, pas seulement le nom.
- La page d’accueil repensée met en avant conversations, applications et fichiers récents ; formats courants (png, pdf, docx, xlsx, etc.) pris en charge.
La firme de Redmond a déployé la version 1.25082.132.0 de son application Copilot pour Windows 11. Celle-ci s’accompagne de deux principaux changements : une recherche sémantique de fichiers réservée aux PC Copilot+ et une page d’accueil repensée. L’objectif est de faciliter l’accès aux documents et aux conversations récentes, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité de contrôler les données que l’assistant peut ou non exploiter.
Copilot+PC : la recherche sémantique de fichiers débarque dans Windows 11
La recherche sémantique permet désormais de retrouver un document sans en connaître le nom exact, les utilisateurs pouvant simplement décrire ce qu’ils cherchent. Dans un billet de blog publié ce mercredi 20 août, Microsoft cite plusieurs exemples : « Vous pouvez trouver des images en saisissant « trouver des images de ponts au coucher du soleil sur mon PC », trouver des CV avec des termes similaires comme « trouver mon CV » ou décrire le contenu du fichier recherché en utilisant « trouver le fichier contenant la recette de tostadas au poulet ».
Afin de respecter les préférences de chacun, la firme américaine précise que les permissions peuvent être ajustées dans les Paramètres d'autorisation, donnant la possibilité de limiter l’accès de Copilot aux fichiers. Ces nouveaux outils restent toutefois réservés aux ordinateurs équipés de la mention Copilot+ PC.
La nouvelle interface Copilot met désormais en avant les fichiers récents
La nouvelle page d’accueil de Copilot met en avant vos conversations récentes, vos applications et vos fichiers, facilitant l'accès aux tâches courantes. L’utilisateur peut ainsi relancer une session avec une application, ou bien cliquer sur un fichier récent pour l’envoyer directement dans Copilot.
Une fois le fichier téléchargé, les utilisateurs peuvent effectuer diverses actions comme résumer un document, identifier un objet sur une photo, ou poser des questions spécifiques sur le contenu. Les types de fichiers pris en charge pour le moment sont les suivants : .png, .jpeg, .svg, .pdf, .docx, .xlsx, .csv, .json et .txt. De toute évidence, les applications incompatibles n'apparaîtront pas dans ce panneau.
Comme souligné par Microsoft, cette mise à jour est en cours de déploiement auprès des Windows Insiders dans tous les canaux et apparaîtront progressivement sur les appareils compatibles. Notez que l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités pourra varier selon les utilisateurs.
