Happy Birthday ! Wikimédia France fête ses 15 ans

© Ink Drop / Shutterstock.com

L'incroyable évolution de Wikipédia

Des carences à combler

Source : Wikimédia France

Créée le 24 janvier 2005, Wikimédia France est l'association française qui milite pour le libre partage de la connaissance via des projets Wikimédia comme Wikipédia, Wikidata, Wikimédia Commons ou encore Wiktionnaire. À l'époque, ils n'étaient qu'une vingtaine de personnes à œuvrer au sein de l'association. Wikipédia, en français, prenait déjà du poids dans la société numérique, mais n'était consulté, en 2006, « que » par 5 à 6 millions de Français chaque mois, pour 250 000 à 400 000 articles.Aujourd'hui, 15 ans plus tard, le Wikipédia français génère des statistiques impressionnantes, pour ne pas dire460 000 pages vues toutes les heures, 30 millions de visiteurs uniques chaque mois, 2 millions d'articles, dont 290 qui apparaissent chaque jour et 700 000 modifications par mois. L'encyclopédie recense par ailleurs 17 000 contributeurs enregistrés chaque mois, qui font vivre le contenu communautaire de l'encyclopédie du web.L'association Wikimédia France, elle, compte désormais dans ses rangs différents profils qui la font vivre. On y retrouve des contributeurs, des associations, des développeurs, des donateurs, des lecteurs et des partenaires., témoigne le président de Wikimédia France, Pierre-Yves Beaudouin.Avec la particularité - agréable et salutaire - de ne pas avoir recours à la publicité et de s'abstenir de se livrer à la collecte de données provenant de ses nombreux utilisateurs, Wikimédia France a rempli une bonne partie de sa mission globale, qui consiste àà la fois fiable, complet et de qualité, le tout de manière participative, ouverte à tous et mettant à contribution les habitants du monde entier.Mais des carences sont encore à combler. Pierre-Yves Beaudouin le relève, seuls 10 à 20% des membres de la communauté de Wikipédia sont des femmes. Et 82 % des biographies concernent des hommes, contre 18% pour les femmes. Un gouffre. Les rédacteurs de l'encyclopédie française, eux, sont issus de la France métropolitaine, pour une écrasante majorité.L'un des défis majeurs pour Wikimédia dans les prochaines années sera de composer avec une législation changeante, qui n'est plus aussi favorable qu'au début des années 2000.