Wikipédia doute du bien-fondé de la loi contre les contenus haineux, bientôt discutée au Sénat

Wikipédia pointe le vandalisme de sa plateforme causé depuis les établissements scolaires

La crainte d'une loi aux effets pervers

Exemple de vandalisme (© Wikipédia)

Le 9 juillet dernier, la loi AVIA, visant à lutter contre la haine sur Internet, fut largement adoptée par l'Assemblée nationale , avec 433 voix pour, 33 contre et 69 abstentions. Le point phare de la loi, proposée par la députée de la majorité Laetitia AVIA en mars 2019, réside dans son article 1er, qui impose une obligation de retrait des contenus haineux et illicites sous 24 heures. En cas de non-respect, la plateforme concernée est susceptible de se voir adresser - si manquements répétés - une amende de 4 % sur son chiffre d'affaires annuel. La loi, qui va être examinée par la Commission des lois du Sénat le 11 décembre, ne séduit pas Wikipédia.La célèbre encyclopédie en ligne, devenue l'un des piliers d'Internet, s'inquiètent des, et se demande si nous allons assister àLa loi semble en tout cas favoriser l'immédiateté du retrait du contenu haineux, plutôt que la justice.Pour le justifier, Wikipédia livre une étude de cas de sa propre plateforme,, selon ses propres termes. L'encyclopédie universelle nous explique que dans la grande majorité, les traces de ce vandalisme sont effacées sans que le public n'y prête attention.Dans de nombreux cas, ces incursions ont lieu depuis des établissements scolaires, comme des collègues ou lycées., fait remarquer Wikipédia.Wikipédia possède une équipe de bénévoles chargés de surveiller les modifications et créations de pages, de réparer les articles, d'alerter les rédacteurs mais aussi de bloquer et de bannir au quotidien, sans le scander en public., note-t-elle.La plateforme souligne être devenue, malgré elle, un annuaire d'adresses IP d'établissements scolaires (13 259 adresses pour la version francophone de Wikipédia)., rapporte l'équipe de l'encyclopédie.Blanchiment d'article, règlement de comptes avec un camarade, insulte et dénigrement envers le personnel d'un établissement scolaire, les établissements scolaires sont essentiels à Wikipédia, qui mène avec eux de multiples expériences pédagogiques, mais ils demeurent une source réelle et sérieuse de vandalisme, méconnue du grand public.Et ce que nous explique Wikipédia, c'est que la loi AVIA n'y changera rien et pourrait même accroître la haine en ligne,, justifie-t-elle. Car au final, les contenus sont souvent effacés rapidement, étant invisibles pour le public., indique la plateforme. Preste fataliste.