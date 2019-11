Un cofondateur de Wikipédia veut lancer un réseau social financé uniquement par des dons

Une alternative à la dépendance aux annonceurs

Il y a deux ans, Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia, lançait WikiTribune, un site d'information s'appuyant sur des journalistes professionnels, ainsi que sur des contributeurs bénévoles. Le but était notamment de lutter contre la désinformation, grâce à un contenu de qualité et à un financement reposant sur les dons (comme Wikipédia). Mais WikiTribune n'a jamais vraiment décollé.Qu'à cela ne tienne, Wales a décidé de faire pivoter son projet. WikiTribune se voit donc désormais renommé en WT:Social. Sa nouvelle vocation est de devenir un véritable réseau social, digne de concurrencer les plateformes en place, via un modèle totalement différent.Car selon Jimmy Wales, qui s'exprime dans un article publié sur... WikiTribune , à l'heure actuelle, les médias sociaux sont confrontés à un problème de qualité du contenu. Et pour lui, l'explication de ce phénomène est simple : «».Wales a donc souhaité s'affranchir de cette contrainte, en s'inspirant de ce qui se fait sur Wikipédia. WT:Social ne comprendra donc aucune publicité, ne vendra pas de données personnelles et ne se financera que via les dons des utilisateurs. Pour convaincre les inscrits d'apporter une contribution pécuniaire, la plateforme misera donc sur la qualité plutôt que sur la recherche de l'engagement à tout prix.En conséquence, la timeline de WT:Social ne privilégiera pas les contenus avec le plus deou de commentaires, mais affichera les plus récents en haut. Ses créateurs envisagent néanmoins la possibilité d'inclure un bouton de vote à l'avenir.Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, rendez-vous sur le site de WT:Social . Pour vous inscrire, il vous faudra toutefois passer par une liste d'attente, que vous pourrez cependant contourner en effectuant un don ou en invitant des amis.Reste à savoir si ce projet rencontrera davantage de succès que son aîné. Aujourd'hui, il paraît difficile de voir ce nouveau réseau social concurrencer les géants du secteur, avec un modèle reposant uniquement sur les dons. Mais il y a 20 ans, qui avait anticipé la place qu'occupe désormais Wikipédia dans le web mondial ?