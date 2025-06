404Media, qui rapporte l'affaire, relate les propos d'un contributeur, lequel affirme : "Oui, les éditeurs humains peuvent introduire des problèmes de fiabilité et de neutralité du point de vue. Mais, collectivement, cela s’équilibre pour former un corpus remarquable". Ce dernier ajoute qu'à contrario, avec ces résumés générés par IA, il n'y a finalement qu'un seul éditeur dont la fiabilité et la neutralité sont source de débat. Et, à terme, cela pourrait affecter l'image de toute l'encyclopédie et anéantir des années de travail et de modération sur les contenus.

Marshall Miller, directeur à la fondation Wikimedia, a fait amende honorable en affirmant que les choses auraient certainement pu mieux se passer avant de confirmer la mise en pause de ce test. Il ajoute : "Nous n’avons pas l’intention de proposer une fonctionnalité de résumé sur les wikis sans l’implication des éditeurs."

La fondation reste toujours intéressée par l'usage de l'intelligence artificielle. Nous rapportions récemment que ces algorithmes pourraient notamment servir à détecter le vandalisme, à suggérer des améliorations ou encore à faciliter la recherche de sources fiables. Wikimedia expliquait en début de mois dernier que l'objectif était de permettre aux éditeurs de se concentrer sur la qualité, la vérification des faits et la neutralité, des valeurs fondatrices du projet encyclopédique.