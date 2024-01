La Russie lance son propre Wikipédia, baptisé Ruwiki

Et à ce propos, selon le journal local Izvestia, les articles les plus lus pendant la phase de test bêta de Ruwiki abordaient des sujets comme la liste des décès en 2023, l'escalade du conflit israélo-arabe et l'opération militaire russe en Ukraine. Les statistiques indiquent d'ailleurs une participation significative des utilisateurs, avec un temps moyen passé sur le site de plus de six minutes.