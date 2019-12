La Russie en passe de créer un clone de Wikipedia comportant "des informations fiables"

Une encyclopédie d'État modernisée et plus facile d'accès pour les citoyens russes

La Russie cherche à terme à supprimer Wikipedia sur son sol

Lire aussi :

Un cofondateur de Wikipédia veut lancer un réseau social financé uniquement par des dons



Source : ZDNet

Vladimir Poutine n'est pas particulièrement friand des informations présentes sur Wikipedia et souhaite, à terme, la remplacer par une encyclopédie plus à son goût.Le gouvernement russe va investir pas moins de 2 milliards de roubles, soit plus de 28 millions d'euros, pour renforcer le portail encyclopédiqueet le moderniser. Ce site est aujourd'hui géré par la maison d'édition de, qui a édité une version papier en 36 volumes entre 2004 et 2017.En parallèle, chaque article proposé dans ces ouvrages a été numérisé et mis à disposition de l'ensemble de la population russe, notamment les étudiants et les professeurs.Ce projet, porté par le président Poutine, a pour objectif de faire de cette plateforme, une alternative à la version russe de Wikipédia d'ici 2022. Ainsi l'a-t-il déclaré lui-même il y a quelques semaines, lors d'une réunion du Conseil de la langue russe : «».Cette encyclopédie remise au goût du jour contiendra, toujours selon le chef de l'État, «».Pour le moment, la Russie n'a pas évoqué l'idée d'interdire Wikipedia sur le sol russe pour le remplacer par cette unique source d'informations. Les autorités demandent néanmoins aux étudiants et aux journalistes de ne pas se servir de l'encyclopédie en ligne pour leurs travaux. Des blogueurs locaux influents ont également affirmé que Wikipedia serait «».La Russie pourrait, une fois la mise à jour de sa plateforme achevée, bloquer l'accès à Wikipedia. En effet, grâce à la nouvelle loi adoptée en novembre sur la «» qui permet de couper le trafic externe et de censurer le ou les sites déplaisants au régime, elle en a désormais les moyens légaux .