La loi sur la haine en ligne passe le cap de l'assemblée nationale. Qu'en retenir ?

Loi AVIA : la proposition visant à lutter contre la haine sur internet

Mission impossible pour les géants du net ?

Une proposition jugée « trop vague » par plusieurs organismes

La proposition votée comprend des dispositions prohibées par la loi

», ce sont les mots de, députée LREM qui avait déposé la proposition de loi en Mars dernier.Laa été déposée en Mars dernier par la députée, Laetitia Avia. L'objectif de sa proposition de loi était d'imposer aux services en ligne ayant une certaine importance desous peine, en cas de non réactivité répétée, de se voir asséner une amende de la part duCette sanction pécuniaire pourrait au maximum représenterde l'acteur d'Internet concerné.Laest donc engagée et le texte voté mardi par les députés, en première lecture, a pour objectif deen leur donnant la charge de la suppression et du déréférencement des contenus interdits.Dé-publier du contenu illicite en moins de 24 heures : voilà un défi de taille pour les acteurs présents sur Internet.Les plateformes ne peuvent actuellement pas gérer le contenu publié par leurs utilisateurs. Repérer ces infractions en moins de 24 heures représente donc un enjeu majeur pour lequel certaines plateformes ont commencé à prendre des mesures. Instagram , par exemple, a d'ores et déjà mis en place une détection automatique des propos injurieux : Restrict Unepermettra ainsi, lors d'une publication, de détecter des messages offensants, grâce à la reconnaissance d'uncorrespondant. Comme nous vous l'expliquions il y a quelques jours, le réseau social va, grâce à, inviter l'auteur de la publication à modérer ses propos sous peine de voir son compte suspendu.Dans cette mouvance, Twitter aussi a prévu d'agir : un tweet signalé comme haineux sera ainsi directement supprimé par les administrateurs du site.En réaction à ce projet de loi, six organisations ont adressé, il y a quelques jours, uneaux ministres et parlementaires concernés par ce projet de loi.Ainsi,ou encore laet leont décidé de dénoncer cette proposition, et possible future loi, la jugeant «».Parmi les critiques faites, sont dénoncés laainsi que l'encadrement strict du caractère «» des contenus jugés comme des « injures discriminatoires ».À l'heure actuelle, les contenus concernés par la proposition de loi sont ceux «». À cette liste s'ajoutent le proxénétisme, le harcèlement sexuel ou encore la pédopornographie.Les différents organismes mettent donc en avant qu'au-delà de la haine, leest lui aussi pris en compte dans ce texte de loi. Selon leur lettre ouverte, cela rend délicat le jugement et l'établissement d'un contenu comme haineux, d'autant plus sans l'intervention de la justice.Comme le présente La Quadrature du Net , l'obligation la plus dangereuse réside dans la restriction desde contenus jugés interdits. En effet, lorsqu'une plateforme va retirer un contenu jugé haineux, elle devra surveiller l'ensemble des posts de ses utilisateurs afin de s'assurer que le contenu supprimé ne soit pas rediffusé.Or, cette surveillance estPar ailleurs, une autre disposition reste sensible : celle qui veut que les géants du web se partagent les informations bannies ayant un caractère haineux via une. Celle-ci serait nourrie par les géants du web à chaque fois qu'un contenu illicite serait détecté.Ce type de base de données existe déjà pour les contenus à caractère terroriste, basé sur un système d'algorithmes. Cela permet de référencer les contenus supprimés afin qu'ils ne soient pas re-postés sur une autre plateforme.Là est tout le problème : ce qui peut s'apparenter à une décision d'un juge au sein d'un tribunal est ici remplacée par le seul jugement des plateformes. Cela peut alors dénoter unau profit des plateformes internet et du CSA. Ce dernier se voit en effet attribuer une autorité supplémentaire, notamment dans la possibilité d'obliger les acteurs à se conformer aux listes établies par les géants du web.Comme l'a déclaré le secrétaire d'État au Numérique, «».Reste désormais à ce que ce texte de loi soit examiné par le Sénat, à la rentrée !