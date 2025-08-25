Avec le rouleau compresseur Trump et le lobbying des GAFAM, les télécoms européens rabattent leurs ambitions. Plutôt que la taxation frontale, ils plaident maintenant pour « un usage plus sobre des réseaux. » On entend ici une résolution qui s'adapte à votre écran, une compression vidéo optimale, ou la fin de la lecture automatique, qui dévore votre data. Des rustines sur une jambe de bois ? L'avenir le dira.