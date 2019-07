Instagram prend des mesures contre le cyber-harcèlement

© Natee Meeplan

Une détection automatiques des propos injurieux

Un système de modération pour éviter l'effet de meute dans les commentaires

Source : The Next Web

Le réseau social, propriété dea, comme toutes les plateformes communautaires sur Internet, fort à faire avec leet les commentaires offensants tenus par une minorité d'utilisateurs.Pour améliorer l'expérience de ses centaines de millions d'usagers, Instagram va intégrerà commencer par un dispositif d'Le système fonctionnera lors de la rédaction du message potentiellement injurieux. L'mise au point par les équipes du réseau social est capable, lors de la publication du commentaire,L'application envoie alors un message à l'utilisateur, l'invitant à modérer ses propos et rester courtois, sous peine d'unedéfinitive de son compte. Selon les premiers résultats collectés par Instagram et le nombre de commentaires insultants a été réduit sensiblement.L'application de partage de photos va également améliorer ledes. Dans un post de blog explique que certains utilisateurs, notamment les plus jeunes,de peur que cela aggrave la situation. La personne malintentionnée pourrait de fait créer de nouveaux comptes pour continuer à harceler sa victime, voire être agressif dans la vraie vie, si les utilisateurs se fréquentent, à l'école par exemple.Avec, Instagram va permettre, d'un clic, de, qui ne seront visibles que par la personne qui les a rédigés et accessibles à tous seulement après une validation manuelle. L'effet nuisible de ces publications est dès lors limité, sans que la personne ne soit avertie ou bloquée.espère ainsiqui peut très vite survenir sur le web.Ces fonctionnalités sont d'ores et déjà en cours de déploiement à travers le monde et