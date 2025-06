Le principe est simple : permettre aux utilisateurs de partager une publication ou un Reel qui leur plaît directement dans leur propre feed, à l'instar de ce qui est déjà possible dans les Stories depuis 2018. Un porte-parole de Meta a précisé que l'objectif est double : « permettre aux gens de partager ce qui résonne en eux, et s'assurer que les créateurs originaux soient crédités pour leur travail ». Cette approche vise à légitimer une pratique déjà existante tout en garantissant la reconnaissance de l'auteur initial, un point crucial pour les créateurs de contenu.

La fonctionnalité, repérée pour la première fois par le consultant en réseaux sociaux Matt Navarra sur le profil d'Adam Mosseri, le patron d'Instagram, se matérialiserait par un nouvel onglet « Reposts » sur le profil des utilisateurs. Cet espace regrouperait toutes les publications repartagées, les distinguant ainsi clairement des contenus originaux. Selon les premières informations, les réponses à un repost seraient directement envoyées sous forme de message à la personne qui a effectué le partage, et non au créateur original, afin de stimuler les conversations.

L'intégration d'une telle fonction native mettrait fin au recours systématique aux applications tierces. Ces dernières, bien que populaires, présentent des risques non négligeables pour la sécurité des comptes et dégradent souvent l'expérience utilisateur avec des publicités invasives. Offrir une solution officielle et sécurisée est donc une évolution logique pour la plateforme.