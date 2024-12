Instagram est avant tout un réseau social basé sur la photo et la vidéo. Les utilisateurs l'utilisent en premier lieu pour partager leurs plus beaux clichés de vacances, illustrer les grands évènements de leur vie ou partager leurs périples en story. Avec les Reels, Instagram a ajouté une nouvelle couche en proposant un flux de vidéos divertissantes ininterrompu, et concurrence frontalement TikTok pour capter l'attention des utilisateurs. Il y a pourtant un autre volet de l'application qui est rarement mis en avant, et c'est bien la messagerie instantanée.