Vous pouvez désormais modifier vos DM Instagram après l'envoi

Enfin, Instagram va également permettre de désactiver les confirmations de lecture pour tous les chats, si vous ne souhaitez pas donner plus d’informations que nécessaire à vos contacts. Il est aussi possible de le faire pour une discussion en particulier. Pour modifier ce détail, rendez-vous dans le menu Paramètre et confidentialité, choisissez Messages et réponses au stories puis Afficher les confirmations de lecture. De là, activez ou désactivez l’option selon vos préférences.