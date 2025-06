La fonctionnalité se veut riche, puisque chaque utilisateur peut créer jusqu'à 3 duos avec des amis. « Il s'agit d'une expérience sociale qui a pour but de soulager la pression que subissent les membres de la génération Z dans leurs relations amoureuses, en rendant l'expérience plus sociale, plus amusante, et en y associant leurs amis pour renforcer ce sentiment de confort » indique au média The Verge la responsable du marketing produit de Tinder, Cleo Long.

De manière intéressante, il s'agit d'une fonction qui n'existe pas ailleurs. Avec celle-ci, Tinder remet un peu de collégialité dans les rencontres, là où auparavant, on n'était que seul devant son écran, à discuter avec une autre personne. Ce côté plus communautaire pourrait-il être la solution pour redorer le blason des applications de rencontre ?