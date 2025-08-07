La fonctionnalité Reposts est l'une des principales nouveautés de cette mise à jour. Dans son billet de blog, Instagram la présente comme un moyen de faciliter le partage d'intérêts entre amis. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais republier des Reels et des posts publics, qui apparaîtront dans un nouvel onglet dédié sur leur page de profil. Ces republications seront ensuite partagées avec leurs amis et leurs abonnés, tout en créditant l'auteur original, ce qui a pour effet d'améliorer la visibilité de son contenu.

Vous en conviendrez sûrement, cela rappelle fortement le concept des Retweets sur X (anciennement Twitter), où les utilisateurs partagent les publications d'autres personnes pour les rendre visibles à leur propre communauté. Dans le même esprit de partage social, Instagram a également ajouté un onglet « Amis » au sommet de l’interface des Reels, permettant aux utilisateurs de découvrir le contenu public avec lequel leurs amis ont interagi.