Instagram se dote de nouvelles fonctionnalités, dont un onglet « Reposts », une carte de localisation et une section « Amis » dans les Reels. Ces ajouts rappellent étrangement les fonctionnalités de ses concurrents, notamment X et Snapchat.
- Instagram introduit un onglet "Reposts" pour partager Reels et posts, à la manière des Retweets de X.
- Un nouvel onglet "Amis" dans les Reels permet de voir les interactions de vos amis avec le contenu public.
- La carte interactive "Instagram Map" s'inspire de Snapchat pour partager et explorer du contenu géolocalisé.
Instagram a récemment levé le voile sur une série de nouveautés visant à renforcer les interactions. Ces fonctionnalités incluent un flux de republication, une carte interactive et un onglet dédié aux amis dans les Reels. Des mises à jour qui reprennent globalement des idées déjà éprouvées depuis plusieurs années sur des plateformes concurrentes, dont X et Snapchat. Une approche qui ne fait que confirmer la stratégie du réseau depuis plusieurs années : emprunter ce qui fonctionne ailleurs plutôt que réinventer.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Reposts : les Retweets débarquent dans Instagram
La fonctionnalité Reposts est l'une des principales nouveautés de cette mise à jour. Dans son billet de blog, Instagram la présente comme un moyen de faciliter le partage d'intérêts entre amis. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais republier des Reels et des posts publics, qui apparaîtront dans un nouvel onglet dédié sur leur page de profil. Ces republications seront ensuite partagées avec leurs amis et leurs abonnés, tout en créditant l'auteur original, ce qui a pour effet d'améliorer la visibilité de son contenu.
Vous en conviendrez sûrement, cela rappelle fortement le concept des Retweets sur X (anciennement Twitter), où les utilisateurs partagent les publications d'autres personnes pour les rendre visibles à leur propre communauté. Dans le même esprit de partage social, Instagram a également ajouté un onglet « Amis » au sommet de l’interface des Reels, permettant aux utilisateurs de découvrir le contenu public avec lequel leurs amis ont interagi.
Instagram se calque (aussi) sur Snapchat avec l'arrivée d'une carte de localisation
L'autre ajout notable est l'arrivée de la « Instagram Map ». Cette fonctionnalité semble avoir été directement inspirée par la carte interactive de Snapchat, permettant aux utilisateurs de partager leur dernière localisation active avec leurs amis. Les utilisateurs peuvent aussi explorer cette carte pour découvrir le contenu que les créateurs partagent depuis des « lieux intéressants ou amusants ».
La carte offre la possibilité d'explorer du contenu géolocalisé, car toute publication taguée avec une localisation peut y apparaître. Instagram tient à souligner que le partage de localisation demeure une option et que les utilisateurs peuvent précisément choisir avec qui ils partagent leur position, avec la possibilité de ne pas la partager dans des lieux spécifiques ou avec certaines personnes.