Le scénario est devenu un classique agaçant ces derniers jours. Une vidéo parfaite à partager, un clic sur l'avion en papier, et puis... le vide. L'application, dans un caprice inexpliqué, s'amuse à faire disparaître de la liste des destinataires certains de vos amis les plus proches, ceux-là mêmes avec qui vous échangez quotidiennement. Le bug ne fait aucune distinction, touchant des comptes au hasard et créant une véritable confusion.

Il aura fallu l'œil affûté de la communauté pour dénicher une piste fantôme au milieu de ce bazar. En fouillant manuellement dans la barre de recherche, certains utilisateurs ont vu apparaître une curieuse mention « AI » sous le nom du contact manquant. Un indice bien maigre et mystérieux qui, à défaut d'expliquer la cause, a au moins confirmé que le problème était bien ancré dans les rouages de l'application et non dans l'imagination des utilisateurs.

Face au silence radio de Meta, qui semble préférer laisser ses utilisateurs jouer les bêtatesteurs, une véritable fourmilière d'entraide s'est organisée sur les forums comme Reddit. C'est cette intelligence collective, bien plus réactive que le support officiel, qui a permis de circonscrire le problème et de faire émerger des solutions.