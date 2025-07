Ces temps obscurs sont désormais révolus puisqu'Instagram a annoncé lundi qu'il était désormais possible de partager les chansons Spotify en Stories avec un extrait de 15 secondes. Vos followers n'auront donc plus à quitter l'app pour écouter votre recommandation musicale, sauf s'ils désirent, bien sûr, écouter l'intégralité du morceau. Une expérience bien plus agréable et immersive.