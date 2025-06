Le réseau social de Meta, Instagram, apporte un changement majeur dans la vie privée de ses utilisateurs. À partir du 10 juillet 2025, toutes les photos et vidéos des comptes publics seront automatiquement indexées par les moteurs de recherche. Il s'agit d'une extension, on peut dire massive, d'une ancienne politique jusqu'ici strictement limitée aux seuls comptes professionnels de plus de 18 ans.