Comment empêcher Instagram de vous pister partout sur le Web

Vous le saviez peut-être déjà, mais Instagram (et Facebook) vous piste un peu partout sur le Web, même lorsque vous consultez des sites qui n’ont aucun lien avec la galaxie Meta. À travers de petites fenêtres ouvertes partout sur Internet, l’app de partage de photos peut récupérer des données sur vous et s’en servir pour vous proposer de la publicité ciblée. Heureusement, il est désormais possible de couper le robinet des données personnelles en quelques clics.